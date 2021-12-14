В чем встречать новый 2022 год Водяного Тигра

Наступающий год, согласно восточному гороскопу, пройдет под покровительством Голубого (Черного) Водяного тигра. На востоке голубой цвет олицетворяет собой стихийность, непостоянство, а тигр, в свою очередь, — животное импульсивное, так что в 2022 году, по мнению астрологов, нас ждут большие перемены и внутренний рост. При этом те, кто научатся слышать свой внутренний голос и доверятся интуиции, станут гораздо уравновешеннее и счастливее.

Выбирая платье или костюм для празднования Нового года, также стоит прислушаться к своему подсознанию. Если вы решите остаться дома, не стоит облачаться в нарядное вечернее платье или смокинг — смело надевайте любимую пижаму. В случае если праздничное мероприятие пройдет за городом, обратите внимание на теплые и уютные свитера с милыми принтами. Если впереди роскошная вечеринка, необходимо продумать образ более тщательно и обязательно блеснуть во всей красе.

В первую очередь необходимо помнить, что никаких синтетических материалов Тигр не приемлет. Отдайте предпочтение качественным натуральным тканям спокойных оттенков. С цветом также лучше определиться заранее. Астрологи предупреждают, что от платья в полоску «под тигра» лучше отказаться, иначе покровитель года воспримет вас как конкурента и удачи в ближайшие 365 дней вам точно не видать. Если вы хотите привлечь в жизнь богатство, облачитесь в золотые или серебряные оттенки, карьерному росту поспособствуют черный и синий, а тем, кто мечтает в новом году найти любовь, подойдут наряды бирюзового или песочного цвета.

Чересчур короткие платья лучше оставить в магазине. Примеряйте длину миди или макси, и непременно обратите внимание на рукава необычного кроя, например «фонарик» или «колокол». Романтический стиль и летящие ткани подарят вам легкость на весь наступающий год, считают эксперты. Тигру понравятся платья с асимметричным кроем и даже ультрамодные платья-жакеты, особенно если они сшиты из бархата.

Обувь лучше подобрать белого или серебряного цвета, при этом туфли на шпильке придется отложить для другого выхода. Астрологи настаивают на устойчивом каблуке средней высоты — такой будет смотреться стильно практически с любым платьем.