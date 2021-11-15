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«Признаки паркинсонизма»: врач отреагировал на попавшие в кадр трясущиеся руки Ротару

София Ротару ФОТО: Konotop Alexander/ITAR-TASS

Украинско-российская певица София Ротару напугала поклонников и окружение своим видом на частной вечеринке.

74-летняя артистка во время исполнения песни не смогла спрятать трясущиеся руки.

В Сети появилось видео, в котором Ротару исполняет на корпоративе известную песню «Червону руту». В какой-то момент она не может убрать от камеры руки, и все заметили е тремор, пишет TopNews.ru.

Вид Софии Ротару прокомментировал врач-невролог Илья Грачев. Он посмотрел видео и отметил, что у нормального человека не могут трястись руки.

На опубликованном в Сети видео есть «признаки паркинсонизма».

«Тянуть здесь абсолютно не надо!», – заявил специалист на НТВ.

Врач в программе «Ты не поверишь!» заметил, что тремор рук может быть признаком других заболеваний – поражению мозжечка, интоксикации организма и пр.

Между тем, сын Софии Ротару заявил, что у певицы нет проблем со здоровьем.

Директор артистки и вовсе не заметил трясущих рук Ротару. Тем более, что он отрицает наличие признаков Паркинсона, списав все на возраст.

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