«Признаки паркинсонизма»: врач отреагировал на попавшие в кадр трясущиеся руки Ротару
Украинско-российская певица София Ротару напугала поклонников и окружение своим видом на частной вечеринке.
Украинско-российская певица София Ротару напугала поклонников и окружение своим видом на частной вечеринке.
74-летняя артистка во время исполнения песни не смогла спрятать трясущиеся руки.
В Сети появилось видео, в котором Ротару исполняет на корпоративе известную песню «Червону руту». В какой-то момент она не может убрать от камеры руки, и все заметили е тремор, пишет TopNews.ru.
Вид Софии Ротару прокомментировал врач-невролог Илья Грачев. Он посмотрел видео и отметил, что у нормального человека не могут трястись руки.
На опубликованном в Сети видео есть «признаки паркинсонизма».
«Тянуть здесь абсолютно не надо!», – заявил специалист на НТВ.
Врач в программе «Ты не поверишь!» заметил, что тремор рук может быть признаком других заболеваний – поражению мозжечка, интоксикации организма и пр.
Между тем, сын Софии Ротару заявил, что у певицы нет проблем со здоровьем.
Директор артистки и вовсе не заметил трясущих рук Ротару. Тем более, что он отрицает наличие признаков Паркинсона, списав все на возраст.