Почему Кудрявцева боится показать свою настоящую внешность

Стимулов для того, чтобы выглядеть великолепно, у популярной телеведущей масса. Супруг Кудрявцевой, хоккеист Игорь Макаров, находится в прекрасной спортивной форме и к тому же моложе нее на 17 лет. В 2018 году пара стала родителями замечательной дочки Маши, а Лера и вовсе приобрела два новых статуса разом — в тот же год она стала еще и бабушкой. Внука ей подарил взрослый сын Жан.

Недавно в передаче «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Лера сделала откровенное признание — подписчицам ее аккаунта в Инстаграме не стоит умирать от зависти. Все фото, которые Кудрявцева размещает в Сети, проходят тщательную коррекцию в различных редакторах. Своего истинного лица никто из звезд не показывает, и Лера не исключение.

«Я вообще без фотошопа не выкладываю ни одну фотографию, и что? Я сразу говорю, здесь все фотошоп! Каждому в себе что-то не нравится. И это нормально», — заявила звезда.

Лера действительно никогда не скрывала, что корректирует свои снимки, чтобы казаться лучше. В одной из своих сториз Кудрявцева ответила, что без фотошопа она «старая, страшная и неприятная», при этом разместила снимок с сигаретой и добавила, что эта вредная привычка тоже портит не только здоровье, но и внешность, однако бросать ее она не намерена. «Встал, лег, принял позу, живот втянул, морщины убрал в фоторедакторе, жир убавил там же, ну екарный бабай. А в жизни-то совсем все не так. И что делать прикажете? Ну блин, никто никогда не будет вечно молодым и красивым. Никто! Никогда! Живите с этим! Аллилуйя фоторедакторам», — писала Кудрявцева под одним из постов.

Фото: instagram.com/leratv

Несколько дней назад телеведущая отправилась в незапланированный отпуск. Кудрявцева уехала из России на фоне слухов о закрытии шоу «Секрет на миллион».