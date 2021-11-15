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Эстонская журналистка, которая осталась без первой купленной квартиры, показала новое семейное гнездышко: ощущение прекрасное!

Хеэлия Силламаа ФОТО: Kristi Tüvi

Весной этого года в программе Kuuuurija рассказывалось о том, как телеведущая Хеэлия Силламаа и режиссер Пеэп Маасик прискорбным образом потеряли свою квартиру в Вильянди из-за того, что они купили ее у одного из совладельцев, у других же было преимущественное право покупки. К настоящему времени пара нашла новый дом, и ремонт первой комнате завершен.

«Приносим свои извинения за то, что мы и сами попали в кадр. Чтобы показать вам первую на 100% законченную комнату в нашем доме (извините, комната закончена на 98%, потому что пока не хватает плинтусов, а еще здесь станет примерно на сотню цветочных горшков больше)», - начала Хеэлиа свой рассказ в соцсети, где она поделилась фотографиями нового дома.

По словам Хеэлии, новый дом получается именно таким, как она и надеялась. «Поскольку марафон в первой комнате уже закончился, можно смело спрашивать: как ощущения? Оно прекрасное! Я всегда мечтала о кухне, которая была бы не просто комнатой, полной шкафов, а самой гостиной. Глядя на то, сколько времени мы проводим на кухне в данный момент, можно сказать, что мечта сбылась!» - радостно объявила она.

Помимо внешнего вида кухни, телеведущая, которая в прошлом году впервые стала матерью, также очень довольна качеством мебели. «Сын как следует проверил качество кухни, когда пытался залезть в ящики, поэтому мы можем порекомендовать фирму из родного города (Baltest - ред.) и другим.

Смотри фото новой кухни Хеэлии!

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