Врачи готовятся к операции по ампутации левой руки актеру Валерию Гаркалину

На фоне имеющихся осложнений врачи обнаружили у Валерия Гаркалина еще одно — тромбоз артерий верхних конечностей.

Прогноз медиков пока неутешительный. Если в ближайшее время состояние Валерия Гаркалина не улучшится, а тромбоз продолжит прогрессировать, то врачам придется провести своему звездному пациенту операцию по ампутации левой руки.

Артиста уже несколько раз осматривал хирург. По его заключению, правая рука Валерия Борисовича более-менее цела, а вот левая поражена сильнее. Если тромбоз будет прогрессировать и лечение не поможет, то придется ампутировать Валерию Борисовичу левую руку,

— цитирует KP.RU свой источник в здравоохранении.

Напомним, народный артист РФ Валерий Гаркалин был госпитализирован в «Коммунарку» больше месяца назад. Он попал в больницу 2 октября, тест на коронавирус показал положительный результат, а КТ выявил 25% поражения легких, которое прогрессировало каждый день.