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Врачи готовятся к операции по ампутации левой руки актеру Валерию Гаркалину

Валерий Гаркалин. ФОТО: скриншот

В этот понедельник, 15 ноября, стало известно о резком ухудшении состояния 67-летнего актера Валерия Гаркалина, который находится в реанимации с диагнозом «коронавирус», пишет Телепрограмма.

На фоне имеющихся осложнений врачи обнаружили у Валерия Гаркалина еще одно — тромбоз артерий верхних конечностей.

Прогноз медиков пока неутешительный. Если в ближайшее время состояние Валерия Гаркалина не улучшится, а тромбоз продолжит прогрессировать, то врачам придется провести своему звездному пациенту операцию по ампутации левой руки.

Артиста уже несколько раз осматривал хирург. По его заключению, правая рука Валерия Борисовича более-менее цела, а вот левая поражена сильнее. Если тромбоз будет прогрессировать и лечение не поможет, то придется ампутировать Валерию Борисовичу левую руку,

— цитирует KP.RU свой источник в здравоохранении.

Напомним, народный артист РФ Валерий Гаркалин был госпитализирован в «Коммунарку» больше месяца назад. Он попал в больницу 2 октября, тест на коронавирус показал положительный результат, а КТ выявил 25% поражения легких, которое прогрессировало каждый день.

Позже артиста перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ, а затем и к ЭКМО. Чуть больше недели назад Валерию Гаркалину провели экстренную операцию по откачке жидкости и воздуха из грудной полости.

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