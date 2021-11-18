Грязь, слякоть, лужи — неотъемлемая часть эстонской осени, но с детьми желательно гулять каждый день. Мы предлагаем вам подборку лучших детских площадок Таллинна с резиновым покрытием, а заместитель старейшины Ласнамяэ Илья Шнитко рассказываеи, как такие площадки проектируются.

«При выборе детской площадки и ее элементов основным критерием является возраст детей. Как правило, площадки проектируются таким образом, чтобы инвентаря хватало для детей разных возрастов, а также было расстояние между зонами для самых маленьких и детей постарше, - комментирует заместитель старейшины Ласнамяэ Илья Шнитко. - Покрытие на всех новых площадках проектируется так, чтобы быть безопасным для игр. Как правило, используется тартановое покрытие, которое смягчает падения и оберегает детей от травм».

По словам Шнитко, вокруг всех игровых элементов есть небольшая безопасная зона и все площадки проходят дополнительно специальную экспертизу на стадии проектирования, чтобы убедиться в их безопасности. Эта экспертиза проверяет безопасность материалов, наличие смягчающего покрытия, соблюдение необходимого расстояния между игровыми элементами и т.д.

А кто же следит и ремонтирует площадки?

«Игровые площадки обслуживает подрядчик, который постоянно проводит осмотр и проверку элементов на безопасность и соответствие нормам. Также управа района постоянно следит за площадками и в зависимости от потребностей жителей добавляет новые элементы, заменяет старые элементы или в сотрудничестве с коммунальным департаментом строит новые игровые площадки, чтобы у всех детей была возможность активно и безопасно проводить время на улице», - комментирует Шнитко.

ТОП-8 площадок Таллинна с резиновым покрытием

Парк Кадриорг

Здесь вы можете не только прогуляться с ребенком по парку, но и покататься на каруселях. А для самых любопытных есть еще и детский музей MiiaMilla. Экспозиция в музее специально создана такой, чтобы ее можно было не только посмотреть, но и послушать, а также потрогать руками! Детский музей Мийямилла – это тематический музей для всей семьи. Музейная экспозиция рассчитана, прежде всего, на детей от 3 до 11 лет, а также их родителей.

Половина детской площадки покрыта резиной, что не даст вашему ребенку слишком сильно испачкаться! ФОТО: Peeter Langovits

Площадка в парке Тондираба

Совсем недавно в Ласнамяэ, в парке Тондираба, открылся целый детский парк. Там можно поиграть в принцесс и рыцарей, исследуя замок, прокатиться на крутых горках и даже покататься на скейте.

Парк был открыт в конце августа этого года и сразу привлек толпы посетителей ФОТО: Eero Vabamägi

Морской променад

Небольшая детская площадка, но с очень красивым видом на море и корабли открылась на новом морском променаде у терминала А. Кроме того, там и родителям не будет скучно, ведь совсем рядом находится кафе с видом на море.

С площадки дети могут посмотреть на круизные лайнеры и пофантазировать на тему путешествий ФОТО: ts.ee

Площадка у музея Летной гавани

У музея Летной гавани есть замечательная детская площадка с кораблем. Так же там есть и полоса препятствий, на которой могут себя попробовать даже взрослые. Помимо площадки вы также можно посмотреть на корабли или посетить музей. Кстати, в музее очень удобно передвигаться с коляской, там есть широкие дорожки и лифты.

На этой площадке можно поиграть в капитанов и пиратов ФОТО: Peeter Langovits

Новая площадка около Спа-центра в Мустямяэ, Акадеемиа теэ, 30Б

Совсем рядом с водным центром Elamuste Spa, в Мустамяэ, открыли детскую площадку с мягким резиновым покрытием. Особенность этой игровой площадки — встроенные в поверхность батуты. А еще там есть разные интересные «крутилки и вертелки», которые точно понравятся вашим детям.

Здесь можно прыгать, качаться и вертеться! А покрытие - очень мягкое. ФОТО: limon.ee

Просторная площадка на горке Маарьямяги

В Пирита, на горке Маарьямяги, там, где Музей кино, есть роскошная площадка с горками, батутом и качели с видом на пруд. Прекрасное место для прогулок всей семьей.

А после прогулки можно посетить Музей кино, где детям также будет очень интересно! ФОТО: Vahur Lohmus

Променад на Рейди теэ

Таллинн продолжает радовать новыми променадами у моря и площадками с резиновыми покрытиями. Предлагаем вам погулять по знаменитой Рейди-теэ. Высоченные качели с видом на море и замудренные лазалки обязательно надо опробовать!

А также по ходу прогулки можно повстречать и отдельностоящие детские качели ФОТО: Mihkel Maripuu

Ыйсмяэ теэ, 150Б

Этой осенью по адресу Ыйсмяэ-теэ, 150Б открылась новая интересная площадка, одна половина которой покрыта резиной, а вторая — сделана специально для игр с песком. Там ваш ребенок может почувствовать себя строителем и при помощи специальных приспособлений попробовать построить каналы и дороги.