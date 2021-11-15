Предсказания Ванги на 2022 год: страшная болезнь охватит всю планету

Предсказания Ванги

Болгарская ясновидящая говорила о страшной болезни, которая охватит всю планету. Вероятно, речь идет о коронавирусе, борьба с распространением которого в самом разгаре. Также Ванга подчеркивала, что не все так чисто в этой истории, потому что врачи и фармацевты якобы будут наживаться на последствиях пандемии. Благо, конец пророчица предсказала хороший. В итоге болезнь отступит, а если кто-то и будет ей болеть, то симптомы будут легкими. Почти как при сезонной вспышке гриппа.

России же предстоит столкнуться с экономическими проблемами. Но страна сможет найти выход из кризиса и справиться с ним почти без потерь, пишет Utro.news.

Предсказание Нострадамуса

Предсказания алхимика не столь радужные. По мнению пророка, мир столкнется с катастрофой, которая по масштабам будет напоминать ядерный взрыв. Непросто придется Франции, которой придется столкнуться с невероятными по силе природными катаклизмами.

Также человечество может пострадать от чего-то искусственного. Возможно, речь идет об компьютерах и искусственном интеллекте.