Таксист-герой предотвратил два теракта в британском Ливерпуле

Добраться туда он решил на такси. Но по пути машина попала в пробку. Тогда террорист изменил планы и велел везти его в больницу. Уже на подъезде к зданию водитель заподозрил неладное. А дальше действовал молниеносно: выскочил из машины и заблокировал двери. Спустя секунду раздался взрыв. Благодаря смелости таксиста, никто не погиб. Сам же герой-водитель попал в больницу с ожогами и осколочными ранениями. Но медики говорят, его жизни уже ничто не угрожает.