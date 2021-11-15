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Таксист-герой предотвратил два теракта в британском Ливерпуле

Таксист в Ливерпуле спас родной город от двух терактов. ФОТО: скриншот видео

Таксист-герой Дэйв Перри спас родной Ливерпуль сразу от двух терактов. Смертник собирался подорвать собор, где проходила массовая церемония в честь Дня Поминовения, передает портал 5-tv.ru.

Добраться туда он решил на такси. Но по пути машина попала в пробку. Тогда террорист изменил планы и велел везти его в больницу. Уже на подъезде к зданию водитель заподозрил неладное. А дальше действовал молниеносно: выскочил из машины и заблокировал двери. Спустя секунду раздался взрыв. Благодаря смелости таксиста, никто не погиб. Сам же герой-водитель попал в больницу с ожогами и осколочными ранениями. Но медики говорят, его жизни уже ничто не угрожает.

Сейчас жители Ливерпуля собирают средства на лечение Дэйва Перри. А полиция ведет расследование случившегося. Сообщается, что неподалеку от места взрыва были задержаны несколько человек, которые могут быть причастны к организации терактов.

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