Профессиональная модель раскрыла схему, по которой сама и ее коллеги зарабатывают на фото 18+

Сперва девушку все устраивало — благодаря эффектной внешности модели удалось набрать хорошую фанбазу. Свою годовую зарплату няни — 80 тыс. долларов — ей удалось отбить за полгода жарких съемок. Она смогла выплатить все долги и позволить себе дом получше. Казалось бы, все мечты исполнились и не о чем больше желать, однако довольно скоро обнаружились подводные камни, пишет Life.ru.

О них Хейли решила предупредить всех девушек, которые захотят поступить, как она, но будут совершенно не готовы к проблемам. Во-первых, по мнению модели, стоит приготовиться к ужасному негативу. Многие до сих пор считают профессии секс-индустрии чем-то постыдным, а потому выливают свое негодование на девушек по ту сторону экрана. «Представьте все самое мерзкое, что вы можете услышать, и смиритесь с этим, вы это точно услышите. Проверьте себя, будете ли вы готовы выстоять под шквалом хейта», — подсказала Хейли.

Парни в комментариях всегда желают увидеть на фото хорошую девочку, но при этом и не думают вести себя как хотя бы адекватные мужчины. Они грозят тем, что никто не захочет встречаться с девушкой, продающей свои фото. «Как будто единственная цель любой девушки — это отношения с человеком, который не считается с ее мнением», — возмутилась Хейли. Из этих предрассудков вытекает и вторая проблема.

Работа в такого рода сфере может серьезно повлиять на будущее молодой девушки, если в дальнейшем она хочет престижную и важную профессию. Прошлое под знаком 18+ может испортить ее шансы на поступление, например, в юридический вуз, ведь сложно быть поборником морали, когда в тебе видят только обнаженное тело. «Но если таких планов нет, то добро пожаловать, конечно», — закончила мысль Хейли.