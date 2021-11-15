Певица Манижа объявила о новом этапе в своей жизни

В инстаграме певица поделилась снимком, на котором показала свое помолвочное кольцо, и написала, что сказала своему избраннику «да».

Возлюбленный певицы Ладо Кватания — режиссер. Он снимал клипы и для Манижи, и для других известных музыкантов, среди которых рэпер Оксимирон.

В прошлом году Кватания попробовал себя в роли кинорежиссера и снял фильм «Казнь» с Юлией Снигирь, Викторией Толстогановой, Нико Тавадзе и другими в главных ролях. Его премьера запланирована на январь.

Кстати, за постановку номера Манижи на «Евровидении» для ее песни Russian Woman, которая наделала много шума и даже попала под проверкуСледственного комитета, тоже отвечал Ладо.