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Эстонская ведьма Мэрилин Керро рассказала, как добиться своего

Мэрилин Керро ФОТО: Kuvatõmmis Youtube´i videost/ Marilyn Kerro

Эстонская ведьма Мэрилин Керро активно ведет свой Instagram, в котором дает советы на все случаи жизни.

«Чтобы получить от жизни то, чего хочешь, необходимо в первую очередь определить, а чего же ты хочешь», - философствует ясновидящая.

«Многие люди не всегда умеют четко понять свои желания.. Отделять истинные от навязанных окружением и обществом представлений о том, как им должно быть лучше, и как правильнее жить свою жизнь. Таким людям также трудно бывает сказать другим «нет»...» - пишет Керро.

«Разбираясь с этим, нужно начинать с того, чтобы по-настоящему прислушиваться к самому себе, учиться слушать себя», - заключает она.

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