Эстонская ведьма Мэрилин Керро рассказала, как добиться своего

«Чтобы получить от жизни то, чего хочешь, необходимо в первую очередь определить, а чего же ты хочешь», - философствует ясновидящая.

«Многие люди не всегда умеют четко понять свои желания.. Отделять истинные от навязанных окружением и обществом представлений о том, как им должно быть лучше, и как правильнее жить свою жизнь. Таким людям также трудно бывает сказать другим «нет»...» - пишет Керро.