Эстонская ведьма Мэрилин Керро рассказала, как добиться своего
Эстонская ведьма Мэрилин Керро активно ведет свой Instagram, в котором дает советы на все случаи жизни.
Эстонская ведьма Мэрилин Керро активно ведет свой Instagram, в котором дает советы на все случаи жизни.
«Чтобы получить от жизни то, чего хочешь, необходимо в первую очередь определить, а чего же ты хочешь», - философствует ясновидящая.
«Многие люди не всегда умеют четко понять свои желания.. Отделять истинные от навязанных окружением и обществом представлений о том, как им должно быть лучше, и как правильнее жить свою жизнь. Таким людям также трудно бывает сказать другим «нет»...» - пишет Керро.
«Разбираясь с этим, нужно начинать с того, чтобы по-настоящему прислушиваться к самому себе, учиться слушать себя», - заключает она.