Сооснователя группы «Ногу свело!» обстреляли в Москве

«Вечером 14 ноября в правоохранительные органы поступила информация о поступлении в одну из столичных больниц мужчины 1969 года рождения и его супруги 1977 года рождения с химическими ожогами глаз. Было установлено, что около 3:00 13 ноября на улице Пресненский Вал неизвестный обстрелял семейную пару из газового пистолета. Пострадавшая женщина написала в полицию заявление в связи с нападением на нее и ее мужа», — рассказали представители полиции, пишет Lenta.ru.