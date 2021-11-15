Пн, 15.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Врач Виктор Васильев: чтобы не получать тумаков, я научился в совершенстве говорить на эстонском и русском
ИНТЕРВЬЮ С ДОКТОРОМ

Виктор Васильев ФОТО: Erakogu

А как насчет вашего образовательного пути, где вы ходили в школу?

Я учился в школе в Тарту, я тартуский парень. Периодически мы переезжали, поэтому я ходил то в одну школу, то в другую. В первые годы учебы мне приходилось в школу бегать. Такие были тогда хорошие картонные рюкзаки — мы ими дрались, а зимой катались на них с горки. Мне приходилось бежать в школу по двум улицам: на одной жили русские, а на другой — эстонцы. Я не хотел получать тумаков, поэтому мне пришлось четко говорить на обоих языках, вот так просто.

Для подписчиков Для подписчиков

Только прошел День отца. Как вы думаете, что самое важное, что отец может передать своим детям?

Детей надо научить уважать отца и мать, семью, чтить историю своих предков, любить свою родину, и все это они могли бы также передать и своим детям. Так наша история сохранится из поколения в поколение. Может быть, один из далеких потомков когда-нибудь вспомнит меня добрым словом.

НАВЕРХ
Back