Врач Виктор Васильев: чтобы не получать тумаков, я научился в совершенстве говорить на эстонском и русском

Я учился в школе в Тарту, я тартуский парень. Периодически мы переезжали, поэтому я ходил то в одну школу, то в другую. В первые годы учебы мне приходилось в школу бегать. Такие были тогда хорошие картонные рюкзаки — мы ими дрались, а зимой катались на них с горки. Мне приходилось бежать в школу по двум улицам: на одной жили русские, а на другой — эстонцы. Я не хотел получать тумаков, поэтому мне пришлось четко говорить на обоих языках, вот так просто.