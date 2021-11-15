Верка Сердючка рассказала о ее травле в России
Украинский артист Андрей Данилко в беседе с порталом news.ru рассказал, что против его сценического образа Верки Сердючки в России организовали травлю.
Украинский артист Андрей Данилко в беседе с порталом news.ru рассказал, что против его сценического образа Верки Сердючки в России организовали травлю.
«У меня и до Евровидения была очень большая популярность в России. Собирал «Лужники», стадионы. А потом против меня организовали травлю, чтобы убрать с рынка, потому что Сердючка была очень популярна и раздражала Костю Эрнста. Он не мог пережить Евровидения», — рассказал артист.
По словам Данилко, в 2007 году он предлагал гендиректору Первого канала Константину Эрнсту отправить на Евровидение Сердючку от России, но тот отказался, и Сердючка завоевала второе место, представляя Украину, пишет Gazeta.ru.
Также певец отверг предположение, что в названии песни Dancing Lasha Tumbai, с которой артист выступил на Евровидение, заложен скрытый смысл и его якобы можно прочесть и как Russia goodbye.