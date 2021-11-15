Верка Сердючка рассказала о ее травле в России

«У меня и до Евровидения была очень большая популярность в России. Собирал «Лужники», стадионы. А потом против меня организовали травлю, чтобы убрать с рынка, потому что Сердючка была очень популярна и раздражала Костю Эрнста. Он не мог пережить Евровидения», — рассказал артист.