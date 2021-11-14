Жена Таави Рыйваса показала своим подписчикам средний палец
Бывший премьер-министр и политик Таави Рыйвас в честь Дня отца поделился с подписчиками снимком со своими тремя детьми. А его жена, Луиза Рыйвас, показала средний палец!
Бывший премьер-министр и политик Таави Рыйвас в честь Дня отца поделился с подписчиками снимком со своими тремя детьми. А его жена, Луиза Рыйвас, показала средний палец!
Несмотря на опубликованный в субботу в Eesti Ekspress материал, согласно которому член партии реформ Таави Рыйвас вел себя неподобающе с молодой женщиной в командировке, Таави и Луиза Рыйвас проводят День отца вместе. Об этом свидетельствуют публикации в обоих аккаунтах Instagram.
Помимо семейного фото, Луиза также показала снимок, на котором она запечатлена в свадебном платье и показывает средний палец. Что может означать такая картина? Луиза добавила ссылку на тему #unfuckwithable, что означает, что с ней шутки плохи.