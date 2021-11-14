Жена Таави Рыйваса показала своим подписчикам средний палец

Несмотря на опубликованный в субботу в Eesti Ekspress материал, согласно которому член партии реформ Таави Рыйвас вел себя неподобающе с молодой женщиной в командировке, Таави и Луиза Рыйвас проводят День отца вместе. Об этом свидетельствуют публикации в обоих аккаунтах Instagram.

Помимо семейного фото, Луиза также показала снимок, на котором она запечатлена в свадебном платье и показывает средний палец. Что может означать такая картина? Луиза добавила ссылку на тему #unfuckwithable, что означает, что с ней шутки плохи.