Блогер JuliusRou переехал в пригород и восхищается велодорожками: Таллинну до Саку еще очень далеко
На канале JuliosRou вышел новый ролик о пригороде Таллинна.
На канале JuliosRou вышел новый ролик о пригороде Таллинна.
«Это влог о моей жизни в Эстонии. О рутине в пригороде, поездках на поезде в Таллинн и на работу. О прогулках на деревенскую ферму за свежими продуктами, скучающем коте и моей работе. О людях, которые меня окружают, банальных вещах, которые наполняют мою жизнь и которые остаются за кадром моих разговорных выпусков и трэвел видео», - пишет автор видео.
В столице блогеру не хотелось гулять, а тут его радует природа и быстрый доступ к центру Таллинна.
«В Эстонию я впервые приехал пять лет назад. Я планировал пожить несколько месяцев, попутешествовать, может поработать немного и отправиться дальше... в Берлин. В итоге я живу в Эстонии шестой год и решил остаться здесь», - признается JuliusRou.