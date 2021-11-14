Бородина получила серьезную травму после падения на «Ледниковом периоде»

«Трещина в ребре. Но ничего, я все равно буду катать. Не могу оставить это, хочу идти дальше», — написала Ксения в сторис.

Выпуск вышел в эфир 13 ноября. Бородина и ее партнер, олимпийский чемпион по фигурному катанию 2014 года, Дмитрий Соловьев выступали под песню «Куплеты администратора» в исполнении Андрея Миронова из фильма «Обыкновенное чудо». Телеведущая упала в самом конце номера и после расплакалась. За выступление пара получила самые низкие оценки среди всех участников и попала в номинацию на выбывание.