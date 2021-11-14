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Бородина получила серьезную травму после падения на «Ледниковом периоде»

Дмитрий Соловьев и Ксения Бородина ФОТО: скриншот

Телеведущая Ксения Бородина получила серьезную травму после падения на шоу «Ледниковый период». Об этом она рассказала в сторис своего Instagram-аккаунта.

«Трещина в ребре. Но ничего, я все равно буду катать. Не могу оставить это, хочу идти дальше», — написала Ксения в сторис.

Выпуск вышел в эфир 13 ноября. Бородина и ее партнер, олимпийский чемпион по фигурному катанию 2014 года, Дмитрий Соловьев выступали под песню «Куплеты администратора» в исполнении Андрея Миронова из фильма «Обыкновенное чудо». Телеведущая упала в самом конце номера и после расплакалась. За выступление пара получила самые низкие оценки среди всех участников и попала в номинацию на выбывание.

Ранее российский фигурист Алексей Ягудин объяснил, почему зрители Первого канала не любят Ксению Бородину. По его словам, старшее поколение, которое является целевой аудиторией проекта, считает участников со скандальной репутацией «дном».

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