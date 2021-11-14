Умер актер из «Реальных пацанов» и «Счастливы вместе»

В сообщении говорится, что Бондаренко — один из тех, кто стоял у истоков театра. «Он был выдающимся мастером сцены. Над его комическими персонажами зрители хохотали до слез, а трагические роли заставляли сжиматься сердца. И каждая роль была сделана тонко, безмерно талантливо, проработана до мелочей», — добавили в театре.