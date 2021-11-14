Русская Скарлетт Йоханссон: «Я бы стала актрисой, но у меня дислексия»

У 24-летней Екатерины Шумской из Краснодара больше 10 млн подписчиков в «Тиктоке» и миллион в «Инстаграме». Однажды она перевоплотилась в Черную Вдову из киновселенной Marvel — и это перевернуло ее жизнь. Сходство и так было очевидным, но тут случилось самое страшное... для Скарлетт Йохансон: россиянку единогласно признали более симпатичной и эффектной, чем голливудскую звезду, причем признали в основном пользователи из США, пишет Life.ru.

Это был тот самый случай, когда девушка проснулась знаменитой — просмотры ее роликов подскочили, а в соцсетях все обсуждали внешность «русской Скарлетт». «Это было утро 25 марта — на следующий день после публикации первого косплея. Меня показали по телевизору», — рассказывает она Лайфу.

«Впервые я осознала это [сходство со Скарлетт] в 12 лет. Ко мне подбежала моя одноклассница и со словами «Катя, посмотри, как вы похожи» показала детскую фотографию Скарлетт. В детстве мы были как две капли воды, поэтому я сначала не поняла, что на фото не я», - комментирует Шумская.

Сомнительные предложения

Раньше Катя и не думала о славе, ее жизнь была максимально далека от Голливуда. Она родилась в Майкопе, Республика Адыгея, юрист по образованию. Затем переехала в Краснодар, работала менеджером в местной строительной компании, но это было не ее. Сейчас девушка живет в Москве. Она довольно долго не решалась на этот шаг, потому что все предложения, которые поступали ранее, ее не устраивали.

«Конечно, есть желание уехать. Хотелось бы пожить в другой стране даже просто ради интереса, сравнить жизнь там и тут. К тому же дальше Алании я не выезжала. Но есть поговорка «хорошо там, где нас нет». Сейчас, находясь в Москве, мне кажется, что за границей лучше. Возможно, пожив там немного, мне захочется обратно. Поэтому надо пробовать. Предложения, несомненно, были, однако почти все — крайне сомнительные», - говорит блондинка.

Косплееры в России зарабатывают немного, но на Западе это целая индустрия. Катя не исключает, что со временем переберется на родину комиксов, где, возможно, произойдет то, о чем мечтают все ее подписчики — встреча с настоящей Скарлетт. Вокруг Кати образовалась команда, которая помогает ей с продвижением. У нее есть очевидная, но сложная для достижения цель — она хочет попасть в кино. Сложная она не потому, что девушка не играет, она прекрасная актриса, а потому, что у нее дислексия.

«Я хотела бы попасть в большое кино, но у меня дислексия. К сожалению, это единственный момент, который меня останавливает, а так, конечно, это меня очень интересует. Думаю, в ближайшем будущем серьезно этим займусь. Амбиции есть, их много. Я и моя команда делаем все, чтобы сделать их реальностью», - объясняет девушка.