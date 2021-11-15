Кристина Асмус призналась, что подвергалась травле с детства

Кристина рассказала, что над ней издевались в классе, в спортивной гимнастике, в семье и в театральном институте. Вот уже несколько лет это продолжается в Сети. Кроме того, фильм «Текст» добавил еще больше буллинга, пишет RUS.TVNET.lv.

«После выхода "Текста" несчастные люди, которые себе что-то придумали (или просто хотели развлечься) уничтожали меня морально, угрожали и сводили с ума изо дня в день», - написала Асмус.

Она заметила, что про развод не знал ни один человек. Она вообще не дает интервью, но людям хочется что-то писать, а следом СМИ распространяют лживую информацию. К сожалению, люди начинают в это верить, а после приходят на страницу Кристины в соцсетях и пишут оскорбления. Актриса не понимает людей, которые хотят сделать больно незнакомому человеку.