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Кристина Асмус призналась, что подвергалась травле с детства

Кристина Асмус ФОТО: скриншот видео с YouTube

Российская актриса Кристина Асмус призналась своим подписчикам, что подвергалась травле с раннего детства. Об этом она написала в Instagram.

Кристина рассказала, что над ней издевались в классе, в спортивной гимнастике, в семье и в театральном институте. Вот уже несколько лет это продолжается в Сети. Кроме того, фильм «Текст» добавил еще больше буллинга, пишет RUS.TVNET.lv.

«После выхода "Текста" несчастные люди, которые себе что-то придумали (или просто хотели развлечься) уничтожали меня морально, угрожали и сводили с ума изо дня в день», - написала Асмус.

Она заметила, что про развод не знал ни один человек. Она вообще не дает интервью, но людям хочется что-то писать, а следом СМИ распространяют лживую информацию. К сожалению, люди начинают в это верить, а после приходят на страницу Кристины в соцсетях и пишут оскорбления. Актриса не понимает людей, которые хотят сделать больно незнакомому человеку.

Ранее СМИ и пользователи Сети попытались рассекретить возлюбленного Асмус. Ходят слухи, что это продюсер известных шоу и программ Борис Кокин. В их Instagram можно заметить снимки из одних и тех же мест и в идентичной одежде. Они также подписаны друг на друга в социальных сетях.

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