Канье Уэст заявил, что он — молодой Путин

Бывший муж Ким Кардашян осознал это вместе с другим открытием: Канье понял, что нефть — это культура, а последние 20 лет он является ее королем и планирует носить этот титул еще две тысячи лет, пишет Super.ru.

Gap, Adidas — и ими рулю, я Путин, я руковожу, я тащу их, я понял, что я как молодой Путин, пока я не понял, что культура это…

Твое сравнение с Путиным — это поразительно!

Нет! На самом деле!

Путин — это российский президент?

Да, йоу, я молодой Путин! Но из Чикаго. Я раньше говорил, что я молодой Владимир, пока я не понял, что я и есть Владимир. Знаешь, когда я это понял? Когда понял: культура — это нефть, культура — это энергия. И я король культуры в последние 20 лет и в будущие 2000 лет.