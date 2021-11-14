Ужас! Противники вакцинации снимают очерняющие видео о вакцинированных

В социальных сетях распространилось видео вакцинированной женщины, которая отказывается сесть рядом с непривитым мужчиной в самолете, передает Elu24.

На видео женщина угрожает вызвать полицию, потому что чувствует угрозу со стороны мужчины, который не был вакцинирован. «Я заплатила за это место и хочу чувствовать себя в безопасности», - кричит она в самолете.

Вся сцена была снята со стороны сидящего пассажира, действительно создавая впечатление, что это было реально. По состоянию на пятницу это видео в TikTok собрало более 24 миллионов просмотров.