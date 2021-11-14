Вс, 14.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Ужас! Противники вакцинации снимают очерняющие видео о вакцинированных

Скриншот видео ФОТО: Kuvatõmmis videost

Служба новостей CNN изучила факты и обнаружила, что широко распространенное видео вакцинированной женщины, которая скандалит в самолете, на самом деле было поставлено известным блогеров.

В социальных сетях распространилось видео вакцинированной женщины, которая отказывается сесть рядом с непривитым мужчиной в самолете, передает Elu24.

На видео женщина угрожает вызвать полицию, потому что чувствует угрозу со стороны мужчины, который не был вакцинирован. «Я заплатила за это место и хочу чувствовать себя в безопасности», - кричит она в самолете.

Вся сцена была снята со стороны сидящего пассажира, действительно создавая впечатление, что это было реально. По состоянию на пятницу это видео в TikTok собрало более 24 миллионов просмотров.

Теперь выяснилось, что видео было поставлено и спродюсировано блогером Prince Ea. Она часто подчеркивает социальные проблемы в названиях своих историй, чтобы собрать больше кликов.

НАВЕРХ
Back