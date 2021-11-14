«Сразу вспомнил Довлатова: «Дочку мы почти не воспитывали, только любили». Конечно, хотелось бы быть идеальным отцом, но я обычный: и накричать могу, и психануть другой раз, и даже не по делу, за что потом стыдно бывает. Но осмелюсь предположить, что отец я все же неплохой, потому что у меня есть главное: я детей люблю. И время с ними стараюсь проводить по возможности и разговаривать. Чтобы не так, как у многих: «Как дела в школе? - Нормально. - Ну ладно», - говорит Андрей Титов.