Малышева рассказала о спасении MaкSим

По словам Малышевой, врачи из больницы №52 помогли исполнительнице, которая одновременно находилась на аппарате ИВЛ и на ЭКМО, так как у нее было 100-процентное поражение легких. «Все сосуды в тромбах, воздух не проходит. Сложнейшая ситуация, когда консилиумы проходили каждый день. И то, что они так провели ее и спасли, — это великая слава в веках профессору Царенко, руководящему реанимацией», — подчеркнула телеведущая, передает Lenta.ru.