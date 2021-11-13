У 53-летней звезды «Битвы экстрасенсов» родился сын спустя год после появления дочери

«Безграничное счастье, нежность и любящие сердца! У Миланы родился братик! У каждого в жизни есть то, ради чего стоит жить! Его цели и приоритеты! У одних карьера, у других богатство, у меня главное — это семья и мои дети! Пусть каждый из вас идет к своим целям! Ничего не бойтесь, никого не слушайте, живите как чувствуете и пусть удача сопутствует вам во всем! Вдыхайте полной грудью аромат жизни! Пусть любовь и детский смех согревает ваши сердца!» — написала колдунья в личном блоге.



Пользователи Сети тут же засыпали медиума с пополнением в семье. К слову, беременность Голунова скрывала. «Вот это да! Как вам удавалось скрывать от нас это событие?»; «Фантастика! Всех благ вашей семье»; «Лучшая новость за сегодняшний день», — отметили подписчики.



Летом 2019-го Елена вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал мужчина по имени Олег. В прошлом году на свет появилась общая дочь супругов — Милана. «Прежде чем создавать семью, надо очень хорошо думать, с кем вы живете, от кого вам рожать. Семейная жизнь — это великий труд, когда надо сделать человека счастливым. Подготовка в рождению детей достаточно тяжелая. Она заключается не в том, чтобы купить кроватку, красивые вещи, а в том, что вы должны понимать, что ребенку все равно, есть у вас работа или нет, надо заранее думать, где он будет жить. Не должно быть так, чтобы вы бегали с новорожденным и думали, куда его приткнуть. Штамп в паспорте ничего не значит», — откровенничала многодетная мать в разговоре со «СтарХитом».



Ранее колдунья состояла в браке с бизнесменом Дмитрием Голуновым — от него Елена воспитывает сыновей Дмитрия и Льва. А Влада Кадони колдунья родила от первого мужа, который трагически погиб много лет назад.