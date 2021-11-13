Они стали легендами, а дети продолжили их путь — карьеристы из Эстонии

Neeme ja Kristjan Järvi tegelevad mõlemad maailmatasemel dirigeerimisega. ФОТО: Mihkel Maripuu/ Mariliis Ollino

СИЙМ И КАЯ КАЛЛАС

73-летний Сийм Каллас пришел в политику в 1994 году. Однако, еще во времена Эстонской ССР он активно принимал участие в рядах коммунистической партии. В 1995 году его назначили министром иностранных дел Эстонии, а в 2002 году он стал премьер-министром. С 2004 года он был вице-президентом Европейской комиссии в течение десяти лет, а в с 2017 по 2019 он был старейшиной Виймси.

Kallased on mõlemad tegevad poliitikas. ФОТО: Tairo Lutter

У бывшего премьер-министра двое детей - сын и дочь. Дочь Кая Каллас, 1977 года рождения, пошла по стопам отца и тоже выбрала политическую карьеру. Кая, изучавшая право, пришла в политику в 2010 году и входит в состав Рийгикогу. В начале 2021 года Кая стала первой женщиной-премьер-министром Эстонии.

ИВО И РОБЕРТ ЛИННА

Иво Линна родился в Курессааре и стал известен как солист групп «Апельсин» и «Рок-отель». Увлекался музыкой с детства и начал петь и играть на гитаре пока жил на Курессааре, в ансамбле «Мюстикуд». Затем последовало участие в таких группах, как System и снова Müstikud, только в Тарту. После службы в Советской Армии Иво стал солистом таллинской бар-эстрады, а затем и других шоу-программ. Иво также пел в ансамбле Олава Эхала, в 1975 году - в оркестре Vana Toomas, за всем этим последовали Apelsin и Rock Hotel. Конечно, нельзя не заметить, что в 1996 году он представляла Эстонию на конкурсе песни «Евровидение», исполнив песню «The Voice of the Necklace» вместе с Маарья-Лийс Илус, которая заняла высокое пятое место.

«Первое яркое воспоминание о работе отца напоминает мне концерт в легендарном Горхолле. Я помню, как родители привели меня за кулисы, и я просто смотрел на все это. Помню, мы шли по залу, люди метались взад и вперед, в воздухе витало предконцертное возбуждение. И я помню, как заглянул в раздевалку - все эти костюмы и зеркала в рамах с лампочками. Все это произвело на меня неизгладимое впечатление, и я до сих пор наслаждаюсь этим. Я чувствую себя там как дома », - говорит Роберт Линна, сын музыканта Иво Линны.

Ivo ja Robert Linna on korduvalt koos laval üles astunud. ФОТО: Mihkel Maripuu

АНДРЕС И ИНДРЕК ТАРАНД

Андрес Таранд, известный как политик, добился больших успехов как в качестве премьер-министра Эстонии, так и в качестве члена Европейского парламента. Помимо политики, ему близки география и климатология. У Андреса Таранда два сына: Индрек и Каарел Таранд.

Andres ja Indrek Tarand 2009. aastal. ФОТО: Peeter Langovits