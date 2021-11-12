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Такая разная Россия: виды от смешных до грустных
ФОТО!

ФОТО: twitter/nocontextrussia

Если вы хоть раз хотели своими глазами во всей красе увидеть абсурдные, смешные или, наоборот, грустные виды из путешествий, то Россия могла бы стать истинным пунктом назначения. 

Аккаунт в Twitter под названием No Context Panda собрал самую странную коллекцию фотографий из разных регионов нашего соседа. Снимки отражают различные людские привычки, традиции, ритуалы и просто сцены, показывающие остальному миру, как не заскучать, пишет RUS TVNET.

Интернет помнит все, и в наши дни платформы Instagram, YouTube и Twitter хранят все. Нередко это содержание становится популярным, или вирусным. 

В то время как одним посторонним взглядам российская действительность кажется далекой экзотикой, для других это повседневность. И не хуже, чем комфорт жителей Запада в объятиях мебели Ikea.

Между тем цензура в соцсетях в России только усиливается и за публикации постов в Twitter можно даже оказаться за решеткой.

Откройте для себя удивительную и необъяснимую Россию!

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