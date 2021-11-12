Такая разная Россия: виды от смешных до грустных

Такая разная Россия: виды от смешных до грустныхФОТО!
Если вы хоть раз хотели своими глазами во всей красе увидеть абсурдные, смешные или, наоборот, грустные виды из путешествий, то Россия могла бы стать истинным пунктом назначения.
Если вы хоть раз хотели своими глазами во всей красе увидеть абсурдные, смешные или, наоборот, грустные виды из путешествий, то Россия могла бы стать истинным пунктом назначения.
Аккаунт в Twitter под названием No Context Panda собрал самую странную коллекцию фотографий из разных регионов нашего соседа. Снимки отражают различные людские привычки, традиции, ритуалы и просто сцены, показывающие остальному миру, как не заскучать, пишет RUS TVNET.
Интернет помнит все, и в наши дни платформы Instagram, YouTube и Twitter хранят все. Нередко это содержание становится популярным, или вирусным.
В то время как одним посторонним взглядам российская действительность кажется далекой экзотикой, для других это повседневность. И не хуже, чем комфорт жителей Запада в объятиях мебели Ikea.
Между тем цензура в соцсетях в России только усиливается и за публикации постов в Twitter можно даже оказаться за решеткой.
Откройте для себя удивительную и необъяснимую Россию!
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