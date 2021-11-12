В парке Тондираба открылось новое кафе, где будут рады и вашем питомцам
В открытом недавно парке Тондираба приступило к работе кафе, в котором предлагаются блюда и напитки на любой вкус.
В открытом недавно парке Тондираба приступило к работе кафе, в котором предлагаются блюда и напитки на любой вкус.
«Парк Тондираба стал еще более приятным местом для проведения досуга всей семьей, потому что свои двери распахнуло парковое кафе. Уровень цен в кафе и предлагаемая продукция предназначены для людей разного возраста, в том чиле для семей с детьми. При приготовлении и подаче еды будет применяться как можно больше пригодных для повторного использования материалов. Также в кафе в парке Тондираба при необходимости можно будет зайти со своим питомцем», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
В меню кафе еду по душе найдут посетители с разными вкусами и люди разных возрастов. На выбор посетителей представлены десерты и выпечка, закуски, горячие напитки, а также специальное детское меню. Любителей уличной еды порадует выбор кебаба и бургеров. Также в кафе предлагается бесплатная вода из-под крана. Алкогольные напитки в кафе продаваться не будут.
Кафе расположено в западной части парка Тондираба и открыто для посетителей каждый день с 10 до 22 часов.
Предприятие, ставшее оператором кафе в парке Тондираба, выбрано на пять лет в ходе конкурса. Услугу кафе оказывает предприятие DAS Grupp OÜ.