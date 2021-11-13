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Копия брата: Шепелев впервые показал лицо младшего сына

Дмитрий Шепелев ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Дмитрий Шепелев неожиданно для поклонников раскрыл внешность маленького наследника от своей возлюбленной Екатерины Тулуповой, пишут Дни.ру.

Шоумен опубликовал фото с Тихоном в своем микроблоге, чем несказанно обрадовал подписчиков. На снимке можно увидеть личико семимесячного чада.

Кадр сделан в автомобиле. Ребенок на нем сидит в детском кресле в комбинезоне и с соской во рту. Рядом с ним находится звездный отец. Ведущий поведал, что идеальным сценарием для сынишки в путешествиях является сон. По словам Дмитрия Шепелева, на сей раз малыш проспал целых два часа, чего раньше в поездках не было.

Подписчики посчитали, что Тихон очень похож на своего старшего брата Платона. Хотя это странно, ведь восьмилетний наследник шоумена рожден ныне усопшей Жанной Фриске. Поклонники оставили ребенку и телеведущему массу добрых комментариев.

Напомним, минувшим летом Дмитрий Шепелев с семьей отдыхали на Мальдивах. В путешествие они брали и маленького Тихона. Ведущий говорил, что поездка получилась необычной, поскольку они с избранницей не брали с собой помощниц, чтобы больше времени самим провести с детьми.

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