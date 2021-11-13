Копия брата: Шепелев впервые показал лицо младшего сына
Дмитрий Шепелев неожиданно для поклонников раскрыл внешность маленького наследника от своей возлюбленной Екатерины Тулуповой, пишут Дни.ру.
Дмитрий Шепелев неожиданно для поклонников раскрыл внешность маленького наследника от своей возлюбленной Екатерины Тулуповой, пишут Дни.ру.
Шоумен опубликовал фото с Тихоном в своем микроблоге, чем несказанно обрадовал подписчиков. На снимке можно увидеть личико семимесячного чада.
Кадр сделан в автомобиле. Ребенок на нем сидит в детском кресле в комбинезоне и с соской во рту. Рядом с ним находится звездный отец. Ведущий поведал, что идеальным сценарием для сынишки в путешествиях является сон. По словам Дмитрия Шепелева, на сей раз малыш проспал целых два часа, чего раньше в поездках не было.
Подписчики посчитали, что Тихон очень похож на своего старшего брата Платона. Хотя это странно, ведь восьмилетний наследник шоумена рожден ныне усопшей Жанной Фриске. Поклонники оставили ребенку и телеведущему массу добрых комментариев.
Напомним, минувшим летом Дмитрий Шепелев с семьей отдыхали на Мальдивах. В путешествие они брали и маленького Тихона. Ведущий говорил, что поездка получилась необычной, поскольку они с избранницей не брали с собой помощниц, чтобы больше времени самим провести с детьми.