Копия брата: Шепелев впервые показал лицо младшего сына

Шоумен опубликовал фото с Тихоном в своем микроблоге, чем несказанно обрадовал подписчиков. На снимке можно увидеть личико семимесячного чада.

Кадр сделан в автомобиле. Ребенок на нем сидит в детском кресле в комбинезоне и с соской во рту. Рядом с ним находится звездный отец. Ведущий поведал, что идеальным сценарием для сынишки в путешествиях является сон. По словам Дмитрия Шепелева, на сей раз малыш проспал целых два часа, чего раньше в поездках не было.

Подписчики посчитали, что Тихон очень похож на своего старшего брата Платона. Хотя это странно, ведь восьмилетний наследник шоумена рожден ныне усопшей Жанной Фриске. Поклонники оставили ребенку и телеведущему массу добрых комментариев.