«Говорит она, а стыдно всей России»: Юлию Пересильд раскритиковали в Сети за интервью Гордеевой

Поводов для травли и негатива в Сети Пересильд дала немало.

Так, актриса поразмышляла, могла ли она около 20 млрд рублей, выделенных на полет в космос, потратить на лечение больных детей. По ее словам, нет, т.к. деньги в любом случае были выделены именно на эту цель, пишет TopNews.ru.

Пересильд отметила, что деньги могли бы 10 детям, но главную проблему не решили бы.

«Тогда встаёт вопрос, а каким детям помочь? Почему вот этому помогаем, а этому нет», – высказалась Юлия Пересильд.

Возмутило зрителей и мнение актрисы о буллинге в школах. Актриса заявила, что детям лучше в маленьком возрасте это пройти, чтобы во взрослой жизни не ходить к психологам.

По ее мнению, травля в школе, как «ветрянка», и она легче проходит.

Выпуск с интервью Пересильд собрал свыше 5000 комментариев, причем абсолютное большинство – отрицательные.

Поти 10 тысяч человек дизлайкнули шоу «Скажи Гордеевой».

Приводим примеры некоторых комментариев:

«Почему говорит она, а стыдно всей России. Позор таким «космонавтам». Мы бы пережили без десятка таких фильмов и актеров, если бы благодаря этому был жив один ребёнок»

«Негативное впечатление. Глупость, пустота, самомнение на пустом месте, хабалистость»

«В принципе она озвучила позицию государства. зачем больным детям вообще деньги, а вот новая машина депутатам нужней»

«Никогда ни одно интервью не вызывало такого чувства отвращения, как ЭТО! Тот самый случай, когда человек утопил самого себя за 2 часа»