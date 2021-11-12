Умер создатель мультфильма «Тайна Третьей планеты»

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Аниматор умер 9 ноября. И хотя причины смерти аниматора не раскрываются, по некоторым данным умер он в больнице, пишет TopNews.ru.

В Союзе кинематографистов, где Куликов работал с 1974 года, отметили, что все работы художника всегда отличались высоким мастерством. Как подчеркнули в СКР, Куликов был бескорыстно предан своему делу.

Среди известных его работ помимо «Тайны третьей планеты» также были «Икар и мудрецы», «Лиса Патрикеевна», «Про Сидорова Вову» и другие.