Умер создатель мультфильма «Тайна Третьей планеты»
На 76-ом году жизни умер известный художник-аниматор Дмитрий Куликов, который работал над фантастическим мультфильмом «Тайна Третьей планеты».
На 76-ом году жизни умер известный художник-аниматор Дмитрий Куликов, который работал над фантастическим мультфильмом «Тайна Третьей планеты».
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Аниматор умер 9 ноября. И хотя причины смерти аниматора не раскрываются, по некоторым данным умер он в больнице, пишет TopNews.ru.
В Союзе кинематографистов, где Куликов работал с 1974 года, отметили, что все работы художника всегда отличались высоким мастерством. Как подчеркнули в СКР, Куликов был бескорыстно предан своему делу.
Среди известных его работ помимо «Тайны третьей планеты» также были «Икар и мудрецы», «Лиса Патрикеевна», «Про Сидорова Вову» и другие.
Отметим, что Дмитрий Куликов также сотрудничал и зарубежными анимационными студиями в Польше, Литве и Франции.