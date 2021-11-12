Свершилось! 40-летняя Пэрис Хилтон впервые вышла замуж

Празднование прошло в поместье Бель-Эйр. На церемонии присутствовали такие знаменитости как Эмма Робертс, Эшли Бенсон, певица Биби Рекса. Известно, что свадебное платье и украшения, дополненные цветами бренда Oscar de la Renta, Хилтон выбрала только накануне свадьбы.

Для звезды это была уже четвертая помолвка. Предыдущие три не привели к заветной свадьбе. С моделью Джейсоном Шоу Хилтон встречалась в 2000 году. Пару лет спустя наследник греческого миллионера Пэрис Лацис стал вторым, кто сделал девушке предложение руки и сердца. Третьим стал актер Крис Зилка, с которым звезда стала встречаться в 2017 году. С нынешним избранником, а теперь и мужем, Картером Реумом светская львица строит отношения с конца 2019 года, рассказали 7Дней.ru.

Новоиспеченные супруги знакомы около 15 лет. До конца 2019 года они были в дружеских отношениях, но все же решили пойти дальше, сообщила Газета.ру.