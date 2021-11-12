Свершилось! 40-летняя Пэрис Хилтон впервые вышла замуж
Еще до свадьбы возлюбленные были знакомы почти 15 лет.
Еще до свадьбы возлюбленные были знакомы почти 15 лет.
Светская Львица Пэрис Хилтон вышла замуж. Знаменательное событие произошло в красивую дату — 11 ноября. Супругом 40-летней знаменитости стал Картер Реум.
Празднование прошло в поместье Бель-Эйр. На церемонии присутствовали такие знаменитости как Эмма Робертс, Эшли Бенсон, певица Биби Рекса. Известно, что свадебное платье и украшения, дополненные цветами бренда Oscar de la Renta, Хилтон выбрала только накануне свадьбы.
Для звезды это была уже четвертая помолвка. Предыдущие три не привели к заветной свадьбе. С моделью Джейсоном Шоу Хилтон встречалась в 2000 году. Пару лет спустя наследник греческого миллионера Пэрис Лацис стал вторым, кто сделал девушке предложение руки и сердца. Третьим стал актер Крис Зилка, с которым звезда стала встречаться в 2017 году. С нынешним избранником, а теперь и мужем, Картером Реумом светская львица строит отношения с конца 2019 года, рассказали 7Дней.ru.
Новоиспеченные супруги знакомы около 15 лет. До конца 2019 года они были в дружеских отношениях, но все же решили пойти дальше, сообщила Газета.ру.