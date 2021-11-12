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Умер писатель-сатирик и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин

Виктор Коклюшкин ФОТО: скриншот видео

Его рассказы и выступления вошли в золотой фонд советского и российского юмора, пишет Пятый канал.

На 76-м году умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. Об этом сообщают «Вести-24».

Коклюшкин начал литературную деятельность в 1969 году — публиковал юмористические рассказы в «Клубе 12 стульев» «Литературной газеты» и в других газетах и журналах. С 1980 года стал писать для эстрады, окончил Высшие театральные курсы ГИТИСа.

Автор сам читал свои монологи. Также его рассказы со сцены исполняли Евгений Петросян, Виктор Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Елена Степаненко. Участвовал в «Аншлаге», «Смехопанораме», «Кривом зеркале» и других передачах.

Коклюшкин написал серии монологов «Алё, Люся» и «Мы с Петькой». Также он автор ряда пьес, телепрограмм, сценариев.

О причине смерти пока не сообщается.

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