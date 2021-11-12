Муцениеце рассказала о первом сексе после развода с Прилучным: «Как будто изменяла»

А вот Павел Прилучный вскоре после развода стал появляться в компании Мирославы Карпович. Пара наслаждается чувствами, хотя и не афиширует отношения. В недавнем интервью Агата Муцениеце призналась, что тоже хотела найти возлюбленного.

«Был ли секс после развода? Ну, конечно, был! Я даже пыталась отношения завести. Месяц встречалась с парнем, потом подумала: «Нет, не хочу». Пару раз было просто так», — заявила актриса в YouTube-шоу «Есть вопросики».

Ведущая проекта Ида Галич была удивлена откровенностью собеседницы.

А что такого? Все люди занимаются сексом! Это нормально, — ответила Агата. — Поделюсь с тобой, даже во время первого секса после брака я чувствовала себя ужасно. Мне казалось, будто изменяю. Все во мне было настолько привыкшее к супругу, что, казалось, это все неправильно.

Актриса отметила, что близость с мужчиной состоялась далеко не сразу после развода. Звезде понадобилось время, чтобы подпустить к себе человека. «Мне надо было заново привыкать к мысли, что у меня могут быть другие партнеры. Потому что я в свою голову уже вбила, что есть только один-единственный. Да, это тяжело далось... Но и не пошло особо. Уже давно не было секса. Я пыталась завести отношения, не сложилось. Потом было еще пару историй, но секс ради секса — не хочу. Я отказалась от такого рода связей и просто жду свою любовь», — улыбалась Муцениеце.

Зато 32-летней Агате удалось оставить обиды на бывшего мужа в прошлом. При расставании актриса обвиняла его в домашнем насилии. Некоторые подозревают, что Павел попросту изменял избраннице с коллегой. Теперь же между бывшими супругами дружеские отношения. Они помогают друг другу в воспитании общих детей Тимофея и Мии.