Лариса Гузеева вернулась в эфир после тяжёлого ковида, и такой опухшей ее еще никогда не видели
Внешность телеведущей значительно пострадала из-за болезни и серьёзных препаратов, которыми её лечили в реанимации, пишет Лайф.
Внешность телеведущей значительно пострадала из-за болезни и серьёзных препаратов, которыми её лечили в реанимации, пишет Лайф.
62-летняя Лариса Гузеева не на шутку перепугала фанатов шоу «Давай поженимся», когда попала в больницу с тяжёлой формой коронавируса. Она провела в реанимации Коммунарки почти месяц, а потом восстанавливалась и приходила в себя дома. Телеведущая не публиковала свои фото, жалуясь на внешность, которая сильно изменилась из-за лечения. «Я страшная невозможно», — расстраивалась она в Инстаграме. Но поклонники поняли масштаб трагедии, только когда увидели свежий выпуск любимого шоу.
В нём их встретила сперва вставка с совершенно измождённой Гузеевой, которая была очень бледной и уставшей. Её глаза были красными, под ними залегли мешки, а сама она выглядела осунувшейся. Зато во время основного выпуска зрителей ждала другая картина. После больницы телеведущая заметно набрала вес и опухла из-за препаратов. Она сама рассказала об этом во время эфира, пожаловавшись на слабую память и путанность слов, которые остались после ковида.
Телеведущая поблагодарила зрителей, свою команду и друзей, которые не бросили её и писали добрые комментарии, желая здоровья. Но вспомнила она и о хейтерах, которые тоже не оставляли её в покое. На днях Гузеева даже опубликовала возмущённый пост, где резко высказалась в их сторону, обозвав людоедами. Пережив такое потрясение с коронавирусом, артистка обратилась ко всем в эфире шоу.