Лариса Гузеева вернулась в эфир после тяжёлого ковида, и такой опухшей ее еще никогда не видели

62-летняя Лариса Гузеева не на шутку перепугала фанатов шоу «Давай поженимся», когда попала в больницу с тяжёлой формой коронавируса. Она провела в реанимации Коммунарки почти месяц, а потом восстанавливалась и приходила в себя дома. Телеведущая не публиковала свои фото, жалуясь на внешность, которая сильно изменилась из-за лечения. «Я страшная невозможно», — расстраивалась она в Инстаграме. Но поклонники поняли масштаб трагедии, только когда увидели свежий выпуск любимого шоу.

В нём их встретила сперва вставка с совершенно измождённой Гузеевой, которая была очень бледной и уставшей. Её глаза были красными, под ними залегли мешки, а сама она выглядела осунувшейся. Зато во время основного выпуска зрителей ждала другая картина. После больницы телеведущая заметно набрала вес и опухла из-за препаратов. Она сама рассказала об этом во время эфира, пожаловавшись на слабую память и путанность слов, которые остались после ковида.

«Ты лежишь, у тебя статус «реанимация» — я почти месяц в Коммунарке провела. Это такой кошмар, когда ты под капельницами, под преднизолоном в огромном количестве. Когда ты раздутая, как шар, когда у тебя нет вен, когда ты вся вот такая!» - говорит Лариса Гузеева.

Телеведущая поблагодарила зрителей, свою команду и друзей, которые не бросили её и писали добрые комментарии, желая здоровья. Но вспомнила она и о хейтерах, которые тоже не оставляли её в покое. На днях Гузеева даже опубликовала возмущённый пост , где резко высказалась в их сторону, обозвав людоедами. Пережив такое потрясение с коронавирусом, артистка обратилась ко всем в эфире шоу.

«Там, где я была, никому не надо. Этот ковид — просто ужас. Вы будете прививаться или не будете — это не моё дело, каждый живёт как хочет. Носите маски или нет — ко мне никто близко просто не подходит. Если вы дорожите собой и своим здоровьем — то никаких обнимашек и целовашек. Я тоже расслабилась, думала, меня это не коснётся. Ребята, это ещё как касается», - рассказала Лариса Гузеева.