Энергетика фруктов: как их цвет влияет на наше настроение и возвращает молодость

Фрукты входят в список самой полезной еды. Старайтесь исключить из своего рациона фаст-фуд и приостановить чрезмерное потребление сахара.

Белый цвет

Яблоки и груши — типичные представители этой группы. Эти фрукты не только дают нам силы, но еще и повышают нашу харизму и помогают находить общий язык с окружающими. Эксперты в области гелиоэнергетики советуют есть фрукты с таким цветом мякоти тем, кому предстоит собеседование или первое свидание.

Красный цвет

Фрукты красного цвета дают мощнейший заряд энергии. Красные яблоки, например, помогают эффективно просыпаться по утрам и бодрят намного лучше, чем кофе, причем без побочных действий и вреда. Также красные фрукты отлично снимают раздражительность.

Оранжевый цвет

Нектарины, манго, абрикосы, апельсины и мандарины имеют оранжевый окрас мякоти. Они не только повышают энергетику и общий тонус, но еще и дают творческий заряд. Если ваша работа связана с креативной или интеллектуальной деятельностью, обязательно включите такие фрукты в рацион. С ними вы сможете генерировать больше идей в определенный промежуток времени.

Желтый цвет

Желтые фрукты, такие как бананы, папайя, яблоки или ананасы, помогают человеку бороться с апатией, депрессивными мыслями, унынием, усталостью. С ними вы будете более оптимистичными и позитивными.

Зеленый цвет

Зеленый цвет мякоти есть у манго, карамболы, авокадо, анноны. Такие фрукты повышают физический тонус, снижают раздражительность, омолаживают организм. Если вы очень много двигаетесь или занимаетесь спортом, вам обязательно нужно включить их в рацион. Также многие эксперты в области биоэнергетики полагают, что зеленые фрукты защищают человека от сглаза и порчи.