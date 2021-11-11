Кто во что горазд: бордель европейской столицы предлагает бесплатные услуги за вакцинацию

Бордель Funpalast предложил ваучеры на бесплатное посещение заведения на 30 минут с любой из девушек после прохождения вакцинации против коронавируса.

Акция была придумана для того, чтобы привлечь максимальное количество людей к необходимости прививаться, поскольку в Австрии на данный момент вакцинировались около 64 процентов населения. Таким образом Австрия является одной из стран Западной Европы с низким уровнем вакцинации. Кроме того, в стране больше вакцинированных женщин, чем вакцинированных мужчин.

При этом в борделе отметили, что во время пандемии количество клиентов заведения сократилось на 50 процентов, и они хотят привлечь больше людей.