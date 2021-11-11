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Кто во что горазд: бордель европейской столицы предлагает бесплатные услуги за вакцинацию
Вы бы привились?

ФОТО: Shutterstock

В столице Австрии Вене бордель предложил 30 минут услуг за то, что клиент вакцинируется против коронавируса. Пишет Inforesist.org со ссылкой на британское издание Sky News.

Бордель Funpalast предложил ваучеры на бесплатное посещение заведения на 30 минут с любой из девушек после прохождения вакцинации против коронавируса.

Акция была придумана для того, чтобы привлечь максимальное количество людей к необходимости прививаться, поскольку в Австрии на данный момент вакцинировались около 64 процентов населения. Таким образом Австрия является одной из стран Западной Европы с низким уровнем вакцинации. Кроме того, в стране больше вакцинированных женщин, чем вакцинированных мужчин.

При этом в борделе отметили, что во время пандемии количество клиентов заведения сократилось на 50 процентов, и они хотят привлечь больше людей.

Отмечается, что для приобретения коллективного иммунитета в стране должно быть вакцинировано как минимум 70-75 процентов населения.

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