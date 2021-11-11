Магазины Maxima в Латвии станут доступны только для вакцинированных и переболевших

Таким образом, посетители без сертификата могут сделать покупки в этих магазинах, в том числе приобрести продовольственные и повседневные товары, например, одежду, обувь, промтовары, только до воскресенья – 14 ноября.

Большинство – 134 магазина меньшего формата Maxima X – будет открыто для всех покупателей и после 15 ноября.

Все магазины Maxima, в том числе расположенные в торговых центрах, и после 15 ноября будут работать ежедневно – как в будни, так в выходные и в праздничные дни.

15 ноября, после отмены периода пребывания дома, продлевается и время работы магазинов – большинство магазинов формата Maxima X продолжат работу в «красном» режиме и будет открыто для всех покупателей с 7:00 до 23:00.

Большинство крупноформатных магазинов Maxima XX и XXX, которые будут работать в «зеленом» режиме, будет доступно для покупателей с сертификатами COVID-19 с 8:00 до 22:00.

Без сертификатов в крупноформатные магазины – только до 14 ноября. С 15 ноября посетителям, направляющимся в крупноформатные магазины Maxima XX и XXX, необходимо иметь при себе сертификат. В таком «зеленом» режиме будут работать 39 магазинов в Риге и регионах, в свою очередь, большинство – 134 магазина меньшего формата продолжит работу по-прежнему в «красном» режиме и будет открыто для всех покупателей.

Все магазины Maxima (в том числе в торговых центрах) и в дальнейшем будут открыты ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Независимо от режима работы – «красного» или «зеленого» – все магазины Maxima, в том числе расположенные в торговых центрах, и после 15 ноября будут работать ежедневно – как в будни, так и в выходные, и праздничные дни.

Продлевается время работы магазинов – большинство будет работать до 23:00