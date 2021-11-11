Как близкие поздравили Михаила Ефремова с 58-м днем рождения

Михаил Ефремов будет еще пару дней читать поздравления с днем рождения. Пришли рукописные письма, а также артисту распечатали сообщения, которые отправили через систему ФСИН электронной почтой. 10 ноября Михаилу Ефремову исполнилось 58 лет. День рождения актер провел в колонии, где отбывает наказание за смертельное ДТП. Приговор суда – 8 лет колонии общего режима, после апелляции – 7,5 лет. В колонии под Белгородом Михаил Олегович находится уже 12 месяцев. Рассказываем кто и как поздравил актера в местах заключения.

В социальных сетях созданы несколько групп в поддержку Михаила Ефремова, где его поклонники и друзья делятся новостями. Последние две недели регулярно появлялись напоминания о скором дне рождения артиста. Вместе с ними публиковали адреса для отправки писем в колонию обычной почтой и электронной – эти сообщения заключенным распечатывают. В ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области ко дню рождения должны были получить много поздравлений – люди массово отчитались в социальных сетях о поддержке Ефремова.

Родные не хотят рассказывать о заключенном. Теперь самые близкие люди артиста рады, когда в прессе ненадолго «забывают» о Ефремове. А вот коллеги Михаила Ефремова поделились с нами информацией. Оказывается, было бесполезным делом массово высылать посылки ко дню рождения Ефремова – их приходит очень много, но есть ограничения. Поэтому не нужно обижаться, когда посылка пришла назад – ее могут даже не забирать с почты, так как лимит исчерпывается быстро.

Товарищи Ефремова 10 ноября собирались, чтобы поговорить и отметить его день рождения. Коллега Михаила Ефремова рассказал: «Позвонить Михаилу Олеговичу нельзя. А вот он сам совершает звонки. Часто звонит жене, детям, сестре. Выходит, что сам звонил на день рождения Софье и так получил от детей и жены поздравления. Друзьям звонит, конечно, реже, чем родным. Глобальные новости ему не сообщаем. Там есть телевизор. Пишем и сообщаем про жизнь – театральные сплетни, семейные и дружеские новости, куда ездили, что нового сообщаем. В социальных сетях в группах в поддержку Михаила Олеговича писали и коллеги, и друзья: не нужно так много посылок. Люди могут отправлять их тоннами, а есть ограничения – не более 25 кг в месяц. Есть пенсионерки, которые хотят по тысяче рублей с пенсии высылать, есть обеспеченные люди – с другими суммами. Однако и на денежные перечисления есть ограничения. Желающих поддержать много. Много вопросов про здоровье – у него все нормально».