Не пропусти! Фантастическое световое представление в таллиннской тюрьме

Художник по свету Александр Спрогис создал инсталляцию специально для Батарейной морской крепости. А актер Михкель Калласте создал инсталяцию в котором визуальная игра сочетается с музыкой.

«Теперь, когда наступила осень и наступила тьма, роль света стала более важной, - указал Урмас Сильдник, генеральный директор Батарейной морской крепости. «Мы дали юным художникам возможность создать уютную, теплую и визуально захватывающую игру света на стенах морской крепости, которая позволила бы горожанам насладиться морем света во время вечерней прогулки».

Премьера светового шоу состоится в пятницу, 12 ноября, в 19.00 на Каминной площади Морской крепости. После, шоу можно будет смотреть каждый день, каждые полчаса с 17:00 до 23:00. Пятиминутное световое шоу можно посмотреть до февраля 2022 года, оно бесплатно для зрителей.