Перечислены все автомобили в личном гараже Путина

Портал CAR.ru подготовил подборку автомобилей, которыми пользуется президент России Владимир Путин. Автопарк включает в себя модели ЗАЗ-968, ВАЗ-2106, Mercedes-Benz S600 Pullman Guard в кузове W140 и другие. Известно, что президент иногда лично садится за руль автомобиля.

В материале также называются модели ГАЗ-21, Lada 4×4 «Джунгли», желтый хэтчбек Lada Kalina, зелёная Vesta, мотоцикл с коляской «Урал» и премиальный автомобиль Aurus Senat. При этом отмечается, что в президентском гараже также числится некий «таинственный Volvo». За автопарком следит целый штат сотрудников.

Ранее в рамках Восточного экономического форума публике представили российский автомобиль премиум-класса Aurus, работающий на водородном топливе. В описании автомобиля на стенде компании сказано, что у модели Aurus Hydrogen запас хода составляет до 60 километров. При этом отсутствуют выбросы СО2.