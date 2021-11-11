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Перечислены все автомобили в личном гараже Путина

Президентский кортеж. ФОТО: Seppo Samuli / AP

Владимир Владимирович Путин всегда интересуется различными транспортными средствами и автомобильной промышленностью. Автопарк президента включает в себя различные машины и на большинстве он с удовольствием передвигается лично, получая удовольствие от времяпровождения за рулем.

Портал CAR.ru подготовил подборку автомобилей, которыми пользуется президент России Владимир Путин. Автопарк включает в себя модели ЗАЗ-968, ВАЗ-2106, Mercedes-Benz S600 Pullman Guard в кузове W140 и другие. Известно, что президент иногда лично садится за руль автомобиля. 

В материале также называются модели ГАЗ-21, Lada 4×4 «Джунгли», желтый хэтчбек Lada Kalina, зелёная Vesta, мотоцикл с коляской «Урал» и премиальный автомобиль Aurus Senat. При этом отмечается, что в президентском гараже также числится некий «таинственный Volvo». За автопарком следит целый штат сотрудников.

Смотрите фото автопарка ЗДЕСЬ!

Ранее в рамках Восточного экономического форума публике представили российский автомобиль премиум-класса Aurus, работающий на водородном топливе. В описании автомобиля на стенде компании сказано, что у модели Aurus Hydrogen запас хода составляет до 60 километров. При этом отсутствуют выбросы СО2.

Aurus является первым российским брендом автомобилей класса «люкс». Он выпускается в версиях лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект с кодовым названием «Кортеж» реализуется в госинституте НАМИ при содействии группы Sollers и фонда Tawazun из ОАЭ.

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