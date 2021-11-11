Стриптизёр Марко вне себя: если бы у меня был перцовый баллончик, с радостью распылил бы его в лицо охраннику
Марко Тасане, самый известный артист Тарту, пришел в ярость, когда его матери в продуктовом магазине приказали надеть маску.
Марко Тасане, самый известный артист Тарту, пришел в ярость, когда его матери в продуктовом магазине приказали надеть маску.
Марко сказал, что его страдающая неврозом мать часто испытывает затрудненное дыхание и беспокойство. «Она та, кто открывает окна в автобусах и во время похода за продуктами выходит на улицу». У его матери постоянная одышка, поэтому ей периодически приходится вызывать скорую помощь.
«Сегодня, в среду, она позвонила мне, плакала, кричала и даже заикалась», - говорит Марко. Его мать пошла в магазин, чтобы пополнить запасы еды, и ей приказали надеть там маску. «Но моя мама вообще не может носить маску, у нее сразу сдавливает грудь. Также у нее есть справка от врача. До сих пор она носила шарфы на лице, но теперь они больше не подходят».
Марко злится на ограничения из-за коронавируса и находит их непонятными. «Значит, две вакцины, которые сделала моя мама, вообще не в счет? Зачем они вообще нужны, если тебе все еще нужно носить эту дерьмовую маску? Если бы я был там и у меня был бы перцовый баллончик, с радостью распылил бы его в лицо охраннику, который требует ношения маски», - яростно говорит он. «Что происходит с этими масками... Я желаю тем, кто их требует, всего очень и очень плохого...»