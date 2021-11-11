Стриптизёр Марко вне себя: если бы у меня был перцовый баллончик, с радостью распылил бы его в лицо охраннику

Марко сказал, что его страдающая неврозом мать часто испытывает затрудненное дыхание и беспокойство. «Она та, кто открывает окна в автобусах и во время похода за продуктами выходит на улицу». У его матери постоянная одышка, поэтому ей периодически приходится вызывать скорую помощь.

«Сегодня, в среду, она позвонила мне, плакала, кричала и даже заикалась», - говорит Марко. Его мать пошла в магазин, чтобы пополнить запасы еды, и ей приказали надеть там маску. «Но моя мама вообще не может носить маску, у нее сразу сдавливает грудь. Также у нее есть справка от врача. До сих пор она носила шарфы на лице, но теперь они больше не подходят».