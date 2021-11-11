Мрачная реальность дома детей: самому маленькому ребенку в кресле гинеколога было всего лишь два года

Самые популярные комнаты в доме - это, несомненно, игровая и терапевтическая, где ребенок может играть и адаптироваться к жизни. В игровой игрушек очень много - куклы, конструкторы, машинки, мягкие игрушки. Поскольку дому отдают слишком много игрушек, сотрудники предлагают детям взять одну с собой, когда они покидают детдом. Все хотят забрать с собой деревянную вертушку на колесиках, девочки, конечно же, уносят с собой кукол. По словам руководителя службы, играть с детьми в терапевтическом кабинете утомительно, но в то же время безумно приятно. «Даже если ребенок подвергался жестокому сексуальному насилию, и никто не знает, что с ним или с ней будет в дальнейшем, все равно они играют с чисто детской непосредственностью, и их поведение добавляет энтузиазма и нам», - говорит Анна Франк.