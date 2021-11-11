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44-летняя Елена Ваенга показала, как выглядит без макияжа

Елена Ваенга ФОТО: Инстаграм

Елена Ваенга опубликовала честное селфи. Артистка показала, как выглядит без косметики, пишет eg.ru.

В последнее время 44-летняя звезда шансона явно желает быть ближе с собственными поклонниками. Если раньше певица размещала в микроблоге снимки, посвященные исключительно рабочим моментам, то теперь все чащерадует фанатов личными кадрами.

Недавно Елена показала своего единственного сына Ваню, любимого красавчика-мужа Романа, а сегодня поделилась и собственной фотографией.

Ваенга сделала селфи во время поездки в автомобиле. Артистка не постеснялась продемонстрировать максимально естественный внешний вид: косметики на ней совсем не было, а на голове красовалась повязка для волос, предназначенная для удобства при умывании.

Во время съемки артистка обаятельно улыбнулась. Можно заметить, что у нее весьма гладкая кожа и аккуратная форма бровей, а тусклое освещение в машине удачно скрыло мелкие недостатки.

Елена Ваенга ФОТО: Инстаграм

Напомним, Ваенга – счастливая жена и мама. В августе 2012 года в Санкт-Петербурге она родила сына, личность отца которого долго скрывала. Однако в сентябре 2016-го певица вышла замуж за папу мальчика – им оказался музыкант Роман Садырбаев.

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