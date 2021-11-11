44-летняя Елена Ваенга показала, как выглядит без макияжа
Елена Ваенга опубликовала честное селфи. Артистка показала, как выглядит без косметики, пишет eg.ru.
Елена Ваенга опубликовала честное селфи. Артистка показала, как выглядит без косметики, пишет eg.ru.
В последнее время 44-летняя звезда шансона явно желает быть ближе с собственными поклонниками. Если раньше певица размещала в микроблоге снимки, посвященные исключительно рабочим моментам, то теперь все чаще
Недавно Елена показала своего единственного сына Ваню, любимого красавчика-мужа Романа, а сегодня поделилась и собственной фотографией.
Ваенга сделала селфи во время поездки в автомобиле. Артистка не постеснялась продемонстрировать максимально естественный внешний вид: косметики на ней совсем не было, а на голове красовалась повязка для волос, предназначенная для удобства при умывании.
Во время съемки артистка обаятельно улыбнулась. Можно заметить, что у нее весьма гладкая кожа и аккуратная форма бровей, а тусклое освещение в машине удачно скрыло мелкие недостатки.
Напомним, Ваенга – счастливая жена и мама. В августе 2012 года в Санкт-Петербурге она родила сына, личность отца которого долго скрывала. Однако в сентябре 2016-го певица вышла замуж за папу мальчика – им оказался музыкант Роман Садырбаев.