44-летняя Елена Ваенга показала, как выглядит без макияжа

В последнее время 44-летняя звезда шансона явно желает быть ближе с собственными поклонниками. Если раньше певица размещала в микроблоге снимки, посвященные исключительно рабочим моментам, то теперь все чаще радует фанатов личными кадрами .

Недавно Елена показала своего единственного сына Ваню, любимого красавчика-мужа Романа, а сегодня поделилась и собственной фотографией.

Ваенга сделала селфи во время поездки в автомобиле. Артистка не постеснялась продемонстрировать максимально естественный внешний вид: косметики на ней совсем не было, а на голове красовалась повязка для волос, предназначенная для удобства при умывании.

Во время съемки артистка обаятельно улыбнулась. Можно заметить, что у нее весьма гладкая кожа и аккуратная форма бровей, а тусклое освещение в машине удачно скрыло мелкие недостатки.

Елена Ваенга ФОТО: Инстаграм