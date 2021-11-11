Чулки и латекс: развратное видео Анны Седоковой произвело фурор в Сети
На просторах Сети появилось весьма нескромное видео, главной героиней которого стала Анна Седокова. Певица позировала в эротическом наряде, пишет eg.ru.
На просторах Сети появилось весьма нескромное видео, главной героиней которого стала Анна Седокова. Певица позировала в эротическом наряде, пишет eg.ru.
38-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» по праву считается одной из самых сексуальных женщин отечественного шоу-бизнеса. Артистка регулярно подогревает интерес аудитории, публикуя горячие фото и видео.
Вот и сегодня Анна решила побаловать поклонников роликом, который некоторые посчитали даже развратным. Седокова предстала перед камерой в провокационном виде.
Певица позировала в черном латексном плаще, под которым практически не было одежды – только соблазнительное белье и чулки. Образ дополняли туфли на высокой шпильке.
«Аня возвращается. Прости, «женщина из рекламы йогуртов». Но мне в тебе тесно…» – призналась сама инстадива в подписи к посту.
Мнения подписчиков Седоковой разделились, но равнодушным не остался никто. Напомним, звезда, пользующаяся огромной популярностью у мужчин, счастлива в браке с 29-летним баскетболистом Янисом Тиммой. Общих детей у пары пока нет. Однако у Анны есть две дочери и маленький сын от предыдущих браков и романов.