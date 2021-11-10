Что случилось с лицом: неузнаваемая Алина Кабаева появилась на вручении премии

Церемония вручения состоялась накануне в Милане. Guirlande d’Honneur считается "Оскаром" в спортивном мире. На награду претендуют люди из мира спорта, посвятившие свою жизнь продвижению его ценностей. Основной целью фестиваля заявлена популяризация спорта, чем, по мнению жюри, и занимается Алина Кабаева.
Выйдя на сцену для получения награды Алина Кабаева произнесла речь, в которой отметила стремление каждого спортсмена получить максимальный результат, пишет TopNews.ru.
Гимнастка использовать любые возможности для приобщения к спорту других людей.
"И в этом видим свою задачу я и вся моя команда", – сказала Алина Кабаева в Милане.
Как отметили СМИ, появление на церемонии вручения премии стало первым публичным выступлением Алины Кабаевой за долгое время.
Также в Сети появились фотографии с мероприятия. На них спортсменка позирует с наградой.
Для выхода в свет Алина выбрала строгий наряд, дополнив образ нежной укладкой и серьгами с белым жемчугом.
А вот пользователи Сети оказались настроены не так радостно. Многие наблюдательные комментаторы высказали мнение, что с лицом Алины Кабаевой «что-то случилось», пишет Eg.ru. Некоторые и вовсе не узнали прославленную спортсменку. Другие интернет-пользователи высказали предположение, что Алина прибегла к помощи то ли косметологов, то ли пластических хирургов, чтобы выглядеть моложе.