Что случилось с лицом: неузнаваемая Алина Кабаева появилась на вручении премии

Церемония вручения состоялась накануне в Милане. Guirlande d’Honneur считается "Оскаром" в спортивном мире. На награду претендуют люди из мира спорта, посвятившие свою жизнь продвижению его ценностей. Основной целью фестиваля заявлена популяризация спорта, чем, по мнению жюри, и занимается Алина Кабаева.

Выйдя на сцену для получения награды Алина Кабаева произнесла речь, в которой отметила стремление каждого спортсмена получить максимальный результат, пишет TopNews.ru.

Гимнастка использовать любые возможности для приобщения к спорту других людей.

"И в этом видим свою задачу я и вся моя команда", – сказала Алина Кабаева в Милане.

Как отметили СМИ, появление на церемонии вручения премии стало первым публичным выступлением Алины Кабаевой за долгое время.

Также в Сети появились фотографии с мероприятия. На них спортсменка позирует с наградой.

Для выхода в свет Алина выбрала строгий наряд, дополнив образ нежной укладкой и серьгами с белым жемчугом.