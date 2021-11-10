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Неприятный сюрприз: в день скидок Bauhof повысил цену на смеситель на 10 евро

Bauhof ФОТО: Konstantin Sednev

В минувший понедельник прошел еще один день электронных покупок, организованный Ассоциацией электронной коммерции, то есть Э-понедельник. О своем негативном опыте онлайн-шопинга рассказала эстонский блогер Трийн Гульявин.

«Мой возлюбленный строит сауну, и он выбрал смеситель для ванны из магазина Bauhof. Цена со скидкой в интернет-магазине составляла 161 евро (обычная цена указывалась в 209 евро).

«А в Э-понедельник цена вдруг стала 179 евро (нормальная цена все еще была указана как 209 евро)! Неужели в день скидок цена только выросла?» - негодует блогер, пишет Elu24.

По словам блогера, увидев новую и более высокую цену, они с партнером решили подождать окончания скидок. И, вуаля, на следующий день цена смесителя для ванны снова составила 161 евро!

«Уже давно я не клюю на различные заманчивые рекламные кампании. Людей по-прежнему надувают!» - написала девушка.

На момент публикации получить комментарий от Bauhof не удалось.

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