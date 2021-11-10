«Зимой в Эстонии трудно жить стриптизеру»: накачанный красавчик возвращается на родину в Австралию

Мужчина говорит, что, поскольку Австралия немного смягчила правила и теперь граждане страны могут без проблем въезжать в страну, парень это делает. Джастин улетает в Австралию на Рождество, поскольку сильно тоскует по семье и друзьям.

«У меня нет обратного билета», - говорит Джастин. «Но я уверяю вас, что вернусь. И у меня с Трийну Лийзи все хорошо, мы счастливы, и отношения у нас отличные».

Мужчина жалуется на затишье в эстонской развлекательной сфере, называя это одной из причин, по которой ему нужно поехать в Австралию. «Там сейчас свадебный сезон и возможность заработать. Зимой в Эстонии трудно жить стриптизеру».

Джастин думает, что он вернется к сезону эстонских свадеб, когда снова будет работа. Так что ждать его раньше лета не придется.