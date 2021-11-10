Ср, 10.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

«Зимой в Эстонии трудно жить стриптизеру»: накачанный красавчик возвращается на родину в Австралию
Тут скучно!

Стриптизер Джастин МакНэрн ФОТО: Costany Men/Instagram

Стриптизер Джастин МакНэрн, переехавший в Эстонию к своей возлюбленной Трийну Лийзи, сообщает в своем Instagram, что в декабре вылетит на свою родину, в Австралию.

Мужчина говорит, что, поскольку Австралия немного смягчила правила и теперь граждане страны могут без проблем въезжать в страну, парень это делает. Джастин улетает в Австралию на Рождество, поскольку сильно тоскует по семье и друзьям.

«У меня нет обратного билета», - говорит Джастин. «Но я уверяю вас, что вернусь. И у меня с Трийну Лийзи все хорошо, мы счастливы, и отношения у нас отличные».

Мужчина жалуется на затишье в эстонской развлекательной сфере, называя это одной из причин, по которой ему нужно поехать в Австралию. «Там сейчас свадебный сезон и возможность заработать. Зимой в Эстонии трудно жить стриптизеру».

Джастин думает, что он вернется к сезону эстонских свадеб, когда снова будет работа. Так что ждать его раньше лета не придется.

Кстати, летом Джастин высмеивал владельцев аккаунтов Onlyfans, но теперь он т сам присоединился к платформе и активно продвигает ее в своих социальных сетях.

НАВЕРХ
Back