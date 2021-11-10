10 самых странных эстонских слов — попробуй выговори!

Эстонский язык является родным языком для примерно 1 миллиона человек и относится к прибалтийско-финской подгруппе финно-угорской ветви уральской языковой семьи. Сами эстонцы называли себя maarahvas «народ земли», а свой язык — maakeel «язык земли». Названия eestlased и eesti keel получили широкое распространение лишь во второй половине XIX века. Кроме того, в разных частях Эстонии вы услышите разные говоры: мулькский (мульгиский), cетуский, островной. В разных частях Эстонии диалекты могут достаточно сильно отличаться.

öötöö

Несомненно, если вы уже освоили слово öö ("ночь"; "ö" произносится как "i" в английском слове "girl"), то можете попрактиковаться в слове öötöö ("ночная работа") или töööö (töö-öö; "рабочая ночь"). Далее можете попробовать произнести

jäääär

(jää-äär; "кромка льда"). Звук "ä" произносится как "я" в слове "пЯть". Еще одно хорошее слово для практики -

kuuuurija

(kuu-uurija; "исследователь луны"). Напомним, что эстонская «j» произносится, как русская «й». Чтобы полностью насладиться мелодичностью эстонского языка, произнесите все вышеупомянутые слова в одном предложении: "Kuu-uurijad töö-ööl jää-äärel" ("лунные исследователи, работающие на кромке льда ночью").

Еще есть интересные слова, от которых язык начинает заплетаться:

jõululaululaulja

(jõulu-laulu-laulja; "исполнительница рождественских песен"),

jalalaba

(jala-laba; "подошва стопы"),

asjaajaja

(asja-ajaja; "секретарь").

Для русскоговорящего человека особенно сложными кажутся слова и названия городов, которые начинаются с сочетания, казалось бы, двух несочетаемых букв "й" и "ы". По иронии, именно в городах Йыхви и Нарва-Йыэсуу (Jõhvi, Narva-Jõesuu) проживает большая доля русскоговорящих людей, пишет портал Visitestonia.ee.

А теперь представляем скороговорку высшего уровня:

Sünnipäevanädalalõpupeopärastlõunaväsimus

Это слово состоит 42 букв и обозначает «усталость, которую испытываешь во второй половине дня после празднования Дня рождения на выходных».

Sünnipäevanädalalõpupeopärastlõunaväsimus - это самое длинное слово в Эстонии, которое состоит из комбинации многих слов: «День рождения», «выходные», «вечеринка», «после обеда» и «усталость».

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