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Netflix снимает сериал с Александром Петровым в главной роли

ФОТО: https://www.instagram.com/p/CWFg7T2LdjV/

Александр Петров снимется в сериале по заказу Netflix, это второй после «Анны К» проект стримингового сервиса, который будет создаваться полностью российской командой, пишет Супер.

Режиссерское кресло займет создатель «Чик» Эдуард Оганесян, а продюсерами выступят Федор Бондарчук, Михаил Врубель («Чики», «Лед») и Вячеслав Муругов («Кухня», «Молодежка»).

С названием сериала создатели пока не определились, известно, что это будет психологическая драма, но не без юмора. По словам источника «Коммерсанта», герой Петрова оказывается в тюрьме, где ставит спектакли с заключенными:

Эта история пропитана самоиронией с драматической трансформацией героя. Лично для меня это захватывающий опыт и путешествие в миры, с которыми я еще не сталкивался.

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