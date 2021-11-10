Netflix снимает сериал с Александром Петровым в главной роли
Александр Петров снимется в сериале по заказу Netflix, это второй после «Анны К» проект стримингового сервиса, который будет создаваться полностью российской командой, пишет Супер.
Александр Петров снимется в сериале по заказу Netflix, это второй после «Анны К» проект стримингового сервиса, который будет создаваться полностью российской командой, пишет Супер.
Режиссерское кресло займет создатель «Чик» Эдуард Оганесян, а продюсерами выступят Федор Бондарчук, Михаил Врубель («Чики», «Лед») и Вячеслав Муругов («Кухня», «Молодежка»).
С названием сериала создатели пока не определились, известно, что это будет психологическая драма, но не без юмора. По словам источника «Коммерсанта», герой Петрова оказывается в тюрьме, где ставит спектакли с заключенными: